Миронов предложил отменить курортный сбор для россиян

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил оставить курортный сбор только для иностранцев.

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Политик напомнил, что власти Петербурга вернулись к планам введения туристического сбора, которые обсуждались еще в 2018 году. По его словам, эта идея была актуально в то время, когда город активно посещали иностранные граждане, однако с начала пандемии и до сих пор почти 100% туристов в Петербурге – это россияне.

«Для них никакие новые поборы недопустимы, особенно сейчас, когда у людей и так, мягко говоря, не очень много денег. Подобные сборы – удар и по кошелькам, и по внутреннему туризму. Наша фракция не поддержит такие предложения», — написал Миронов в Telegram.

Он добавил, что его партия выступает против уже действующего в трех регионах страны курортного сбора, так какой налог наносит репутационный ущерб отечественным курортам и дает туристам лишний аргумент выбрать отдых в Турции.

«Пора признать, что эксперимент с курортным сбором провалился. Этот побор с наших туристов надо отменять и даже не задумываться о введении новых», — заключил Миронов.