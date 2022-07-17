Медведев открыл в Волгограде памятник погибшим в годы ВОВ речникам

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев открыл памятник речникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны - бронекатер БК-31. Он затонул во время Сталинградской битвы и был поднят со дна Волги в 2017 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«Сегодня особая дата для всех нас. 17 июля - начало Сталинградской битвы...» - сказал Медведев.

По его словам, новый памятник вызывает чувство глубокого волнения. Энтузиасты, историки сделали все, чтобы подвиг героев-речников не был забыт.

В ноябре 2017 года поисковики подняли БК-31 со дня Волги. Корпус между носовой частью и орудийной башней был разломлен, виднелись следы взрыва и пожара, корпус имел многочисленные пулевые и осколочные повреждения.

Бронекатер затонул после артобстрела близ острова Голодный в дни Сталинградской битвы. В экипаже состояли 11 бойцов. Они до последнего вели бой, все погибли. На борту обнаружены личные вещи, детали вооружения и техники. Все это сейчас находится в музее.

После подъема БК-31 со дна Волги было принято решение о его реставрации и создании мемориала павшим в Сталинградской битве речникам на нижней террасе набережной Волгограда рядом с другим памятником – БК-13.