В Челябинске местные жители спасли детеныша косули от стаи собак. Видео

Осиротевшего детеныша сибирской косули спасли от стаи собак в Челябинске. Съемочная группа Ruptly в пятницу, 1 июля, навестила животное в приюте "Спаси меня".
Местная жительница Екатерина Глушкова собиралась ехать на работу, когда услышала сильный писк и лай собак.
"Вышла за ворота, и они [собаки] на него [детеныша косули] нападали. Я его схватила, на них закричала, и они отбежали. Я его занесла во двор", - поделилась женщина.
О происшествии Глушкова сообщила в Министерство природных ресурсов и экологии, а также руководителю приюта для диких животных и птиц Карену Даллакяну.
"Местность она нехарактерная для косуль, но, как объяснили специалисты, что идет большая миграция животных после пожаров - из Курганской области, Тюменской области. И фактически [они] спасаются от огня, потеряв кормовую базу, животные пришли в нашу область, их очень много", - рассказал Даллакян.
Малышу дали кличку Патрик по аналогии с названием магазина, в котором работает Глушкова, - "Патриот". Чтобы детенышу не было скучно, к нему подселили крольчиху. По словам Даллакяна, адаптация малыша проходит стабильно. Каждые четыре часа сотрудники кормят Патрика молочной смесью.