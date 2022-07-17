В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

В Челябинске местные жители спасли детеныша косули от стаи собак. Видео

Денис Фьючин

Осиротевшего детеныша сибирской косули спасли от стаи собак в Челябинске. Съемочная группа Ruptly в пятницу, 1 июля, навестила животное в приюте "Спаси меня".

Местная жительница Екатерина Глушкова собиралась ехать на работу, когда услышала сильный писк и лай собак.

"Вышла за ворота, и они [собаки] на него [детеныша косули] нападали. Я его схватила, на них закричала, и они отбежали. Я его занесла во двор", - поделилась женщина.

О происшествии Глушкова сообщила в Министерство природных ресурсов и экологии, а также руководителю приюта для диких животных и птиц Карену Даллакяну.

"Местность она нехарактерная для косуль, но, как объяснили специалисты, что идет большая миграция животных после пожаров - из Курганской области, Тюменской области. И фактически [они] спасаются от огня, потеряв кормовую базу, животные пришли в нашу область, их очень много", - рассказал Даллакян.

Малышу дали кличку Патрик по аналогии с названием магазина, в котором работает Глушкова, - "Патриот". Чтобы детенышу не было скучно, к нему подселили крольчиху. По словам Даллакяна, адаптация малыша проходит стабильно. Каждые четыре часа сотрудники кормят Патрика молочной смесью.

Общество,Видео,Карен Даллакян,Минприроды России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители