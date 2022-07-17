В Троице-Сергиеву Лавру доставили «Троицу» Рублева

Икону Андрея Рублёва «Троица» доставили в Троице-Сергиеву лавру на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского, сообщает пресс-секретарь монастыря Татьяна Денисюк.

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«Троица» Рублёва была доставлена в Лавру. Икону доставили сегодня ночью с 16 на 17 в сопровождении сотрудников Третьяковской галереи, реставраторов, хранителя», — приводит РИА Новости слова Денисюк.

Отмечается, что икона установлена в специальную витрину рядом с иконостасом.

Также сообщается, что все меры предосторожности соблюдаются.