В субботу, 16 июля, в небе над Петербургом состоялась вторая тренировка пролета морской авиации в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду. Об этом пишет "Петербургский дневник". Видео сняли очевидцы.
Среди участников парада - вертолеты Ми-8 АМТШ, Ка-27ПС и Ка-29, самолеты Бе-200, Ил-38, Ту-134, многофункциональные истребители МиГ-29 и Су-27 и другие. В пролете приняли участие командиры звеньев и тактических групп.
Проведение следующей тренировки авиационной части парада в небе над Петербургом планируется 19 июл.