Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником, отметив их самоотверженный труд. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

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"Примите мои искренние поздравления с Днем металлурга. Эту профессию выбирают люди, обладающие особыми качествами - сильным характером, выносливостью, вниманием, умением работать в сложных условиях. Благодаря вашему самоотверженному труду Россия является одним из лидеров металлургии в мире, занимает ведущие позиции по производству стали, черных и цветных металлов", - приводятся в сообщении слова главы кабмина.

Мишустин отметил, что металлурги способствуют развитию национальной экономики и каждого российского региона, повышению качества жизни миллионов граждан РФ. А продукция отечественных металлургических компаний отличается высоким качеством, применяется в возведении жилых домов, при строительстве инфраструктуры, в транспортном и энергетическом машиностроении, авиа- и судостроении, в оборонно-промышленном комплексе.

Перед отраслью стоит много задач, среди которых освоение новых рынков сбыта, создание логистических маршрутов, продолжение реализации инвестиционных проектов, внедрение энергоэффективных и экологически чистых технологий, подчеркнул премьер-министр. Он выразил убежденность в том, что компетентность и ответственное отношение к делу позволят работникам металлургической отрасли противостоять любым вызовам, осуществить намеченные планы и добиться поставленных целей. Мишустин пожелал работникам российского металлургического комплекса удачи, новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.