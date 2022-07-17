Cамый большой светомузыкальный фонтан в России открылся в Дербенте

Сбер открыл в дагестанском Дербенте крупнейший в России фонтан, где можно будет устраивать светомузыкальные шоу. Об этом сообщили представители российского банка.
Под данным комплексом располагается интерактивный музей.
Открытие фонтана в Дагестане прокомментировал президент, председатель правления Сбера Герман Греф.
«Когда мы приехали в Дербент три года назад, сразу приняли решение, что обновленный парк должен стать жемчужиной города, который как минимум две тысячи лет украшает эту прекрасную землю. Хотелось сделать что-то достойное этого древнего города», — отметил он.
По словам Грефа, изучалось много проектов, а на финальном этапе было внесено много корректировок.
«Фонтан в Дербенте не просто самый большой в России, но, в первую очередь, это торжество мастерства множества людей, которые принимали в участие в его создании», — обратил внимание глава банка.
Ранее рядом с умным фонтаном Сбера в Петергофе появилась скульптура фонтанщика.