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11 минут назад

Cамый большой светомузыкальный фонтан в России открылся в Дербенте

Газета.Ru

Сбер открыл в дагестанском Дербенте крупнейший в России фонтан, где можно будет устраивать светомузыкальные шоу. Об этом сообщили представители российского банка.

Cамый большой светомузыкальный фонтан в России открылся в Дербенте
Фото: пресс-служба Сберапресс-служба Сбера

Под данным комплексом располагается интерактивный музей.

Открытие фонтана в Дагестане прокомментировал президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

«Когда мы приехали в Дербент три года назад, сразу приняли решение, что обновленный парк должен стать жемчужиной города, который как минимум две тысячи лет украшает эту прекрасную землю. Хотелось сделать что-то достойное этого древнего города», — отметил он.

По словам Грефа, изучалось много проектов, а на финальном этапе было внесено много корректировок.

пресс-служба Сбера

«Фонтан в Дербенте не просто самый большой в России, но, в первую очередь, это торжество мастерства множества людей, которые принимали в участие в его создании», — обратил внимание глава банка.

Ранее рядом с умным фонтаном Сбера в Петергофе появилась скульптура фонтанщика.

Общество,Герман Греф,
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