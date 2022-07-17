В сети вспомнили обрушившийся на Москву в 1998 году ураган

«О, я помню этот день! И как тогда выглядела моя дорога до работы… Лес из упавших деревьев», «Я в то время жила у станции метро "Кропткинская", в Бутиковском переулке. Там был такой ураган, что люди не могли выйти из подъезда», «У соседей ракушку унесло, а подруге ноги камнями в кровь побило, пока она домой бежала», «Я из своей квартиры с ужасом смотрела, как деревья прямо-таки выскакивали из земли… Было очень страшно», «Весь парк усадьбы Трубецких был уничтожен этим ураганом. Устояли только два дерева… Утром руководство сначала было в шоке, потом все плакали», «У меня поперек прохода в подъезд валялась вырванная с корнем лиственница высотой с девятиэтажку», «На моих глазах оторвался металлический кусок крыши и просвистел над головой знакомого. Хорошо, что он успел заметить и присесть. Мы замерли тогда в ужасе», — написали они.