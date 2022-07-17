Врач предупредил россиян об опасности нового „стелс-омикрона“

Новый штамм коронавируса ВА.2.75 заразнее предыдущего ВА.2 («стелс-омикрон»), однако не представляет особой опасности, сообщает ТАСС со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.
«Это следующее поколение „стелс-омикрона“. Опасности ни один из них серьезной не представляет, но передаются все легче. Он является более заразным, более контагиозным, процентов на 16 минимум», — сообщил эксперт.
Отмечается, что из-за высокой заразности нового варианта COVID-19 ношение масок может не защитить от заражения им. При этом вирус не должен вызвать тяжелых форм заболевания.
Омикрон-штамм ВА.2.75 был выявлен в Австралии, Великобритании, Германии, Дании, Индии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, США и Японии.
Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой глобальной волне коронавируса. По данным ВОЗ, за две недели заболеваемость выросла на 30%. СМИ сообщают, что число новых случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5,8 млн случаев.