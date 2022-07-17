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8 минут назад

Врач предупредил россиян об опасности нового „стелс-омикрона“

Елена Прошина

Новый штамм коронавируса ВА.2.75 заразнее предыдущего ВА.2 («стелс-омикрон»), однако не представляет особой опасности, сообщает ТАСС со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

Врач предупредил россиян об опасности нового „стелс-омикрона“
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это следующее поколение „стелс-омикрона“. Опасности ни один из них серьезной не представляет, но передаются все легче. Он является более заразным, более контагиозным, процентов на 16 минимум», — сообщил эксперт.

Отмечается, что из-за высокой заразности нового варианта COVID-19 ношение масок может не защитить от заражения им. При этом вирус не должен вызвать тяжелых форм заболевания.

Омикрон-штамм ВА.2.75 был выявлен в Австралии, Великобритании, Германии, Дании, Индии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, США и Японии.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой глобальной волне коронавируса. По данным ВОЗ, за две недели заболеваемость выросла на 30%. СМИ сообщают, что число новых случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5,8 млн случаев.

Общество,Евгений Тимаков,ВОЗ,
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