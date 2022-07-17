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27 минут назад

Опрос: Россияне считают жителей Москвы самыми трудолюбивыми

Мир24

Порядка 55% россиян, считают жителей Москвы самыми трудолюбивыми. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Работа.ру», передает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Россияне сочли жителей Москвы самыми трудолюбивыми
Фото:  Mir24.tv Mir24.tv

Кроме того, в пятерку лидеров вошли петербуржцы. Их самыми трудолюбивыми назвали 25% опрошенных. Затем идут новосибирцы (18%), затем – екатеринбуржцы (10%) и жители Челябинска – 8%.

К главным причинам трудолюбия москвичей респонденты отнесли высокий темп жизни (84%), наличие возможностей для заработка (45%), а также большое число карьерных возможностей (39%).

Опрос был проведен среди 3 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

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