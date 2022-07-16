Узбекистан возобновит автобусное сообщение с Россией

Узбекистан с 18 июля возобновляет автобусное сообщение с тремя городами России. Об этом сообщает министерство транспорта страны.

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«C 18 июля будет восстановлено регулярное автобусное сообщение с Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом. Рейсы будут осуществляться компанией Uzautotrans Service на автобусах Yutong», - сказано в сообщении.

Автобусное сообщение между странами было прервано два года назад из-за пандемии коронавируса COVID-19

Автобусные рейсы в Москву будут осуществляться в 12:00 по понедельникам и четвергам. Билет стоит 1 млн сумов (примерно 5 тыс. рублей)

Маршруты «Ташкент-Казань» выполняются по вторникам и пятницам. Стоимость билета – 800 тыс. сумов (4 тыс. рублей)