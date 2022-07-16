Названа самая частая причина смерти россиян

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказал в интервью изданию Ura.ru , что чаще всего жители России умирают от депрессии.

«Это странно прозвучит из уст сердечно-сосудистого хирурга, но причиной смерти в России чаще всего является депрессия. Это состояние предполагает снижение таких гормонов, как дофамин, окситоцин, увеличение частоты стрессовых ситуаций», - подчеркнул Владимир Хорошев.

Он уточнил, что тревожные состояния у людей возникают тем чаще, чем сильнее уровень развития депрессии. В результате нахождения в постоянной тревоге вырабатывается «гормон стресса», который негативно влияет на общее состояние организма.