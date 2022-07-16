В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
14 минут назад

Названа самая частая причина смерти россиян

Илья Родин

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказал в интервью изданию Ura.ru, что чаще всего жители России умирают от депрессии.

Названа самая частая причина смерти россиян
Фото: ТАССТАСС

«Это странно прозвучит из уст сердечно-сосудистого хирурга, но причиной смерти в России чаще всего является депрессия. Это состояние предполагает снижение таких гормонов, как дофамин, окситоцин, увеличение частоты стрессовых ситуаций», - подчеркнул Владимир Хорошев.

Он уточнил, что тревожные состояния у людей возникают тем чаще, чем сильнее уровень развития депрессии. В результате нахождения в постоянной тревоге вырабатывается «гормон стресса», который негативно влияет на общее состояние организма.

В конечном итоге, полагает врач, депрессия приводит к возникновению инфаркта миокарда, сахарному диабету, другим серьезным заболеваниям.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители