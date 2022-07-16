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43 минуты назад

В популярных конфетах обнаружен опасный для ДНК токсин

Илья Родин

В США подали коллективный иск на компанию Mars Inc. В заявлении, направленном в федеральный суд штата Северная Калифорния, говорится о том, что производитель был в курсе о содержании в драже Skittles опасного токсина. Об этом пишет The Guardian.

В популярных конфетах обнаружен опасный для ДНК токсин
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Отмечается, что компания обещала убрать токсин диоксид титана из конфет 6 лет назад, в 2016 году.

Инициатор коллективного иска Дженил Темз рассказала журналистам, что при употреблении Skittles люди подвергают свое здоровье повышенному риску. Так как, по ее мнению, находящийся в драже токсин якобы способен изменять ДНК.

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Она подчеркнула, что руководство Mars хорошо знало об опасности диоксида титана, так как в США неоднократно поднимался вопрос о недопустимости его использования в пищевой промышленности. По ее словам, в 2016 и 2019 годах компания публично пообещала отказаться от его применения.

Напомним, что токсин добавляется в сладости в качестве пигмента. В США его стали запрещать с 2016 года, в Европе убрали из списка безопасных пищевых добавок в 2021 году.

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