В популярных конфетах обнаружен опасный для ДНК токсин

В США подали коллективный иск на компанию Mars Inc. В заявлении, направленном в федеральный суд штата Северная Калифорния, говорится о том, что производитель был в курсе о содержании в драже Skittles опасного токсина. Об этом пишет The Guardian.

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Отмечается, что компания обещала убрать токсин диоксид титана из конфет 6 лет назад, в 2016 году.

Инициатор коллективного иска Дженил Темз рассказала журналистам, что при употреблении Skittles люди подвергают свое здоровье повышенному риску. Так как, по ее мнению, находящийся в драже токсин якобы способен изменять ДНК.

Она подчеркнула, что руководство Mars хорошо знало об опасности диоксида титана, так как в США неоднократно поднимался вопрос о недопустимости его использования в пищевой промышленности. По ее словам, в 2016 и 2019 годах компания публично пообещала отказаться от его применения.