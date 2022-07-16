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52 минуты назад

Владимир Соловьев призвал россиян «пахать и мотыжить, как рабы»

Lenta.ru

Из-за военной спецоперации на Украине сложилась ситуация, когда каждый россиянин должен изо всех сил «пахать и мотыжить» ради победы. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев, отрывок из его выступления приводит Ura.ru.

Соловьев призвал россиян «пахать и мотыжить, как рабы»
Фото: ТАССТАСС

«Как верховный главнокомандующий, как рабы на галерах, как святой Франциск, возделывающий свой участок», — разразился аналогиями ведущий.

Он пояснил, что российским военнослужащим на фронте сейчас необходимо множество технических новинок, в том числе беспилотники и высокоточные ракеты. В связи с этим журналист призвал каждого жителя страны работать «много и тяжело».

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«Надо просто пахать каждому на своем участке. (...) Чтобы рассуждали не так, что надо переждать, и все упадет... Чтобы ждали не импортозамещения, а технологический прорыв», — заверил Соловьев.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Этой награды он был удостоен за «большие заслуги в формировании позитивного образа России».

Общество,Владимир Соловьев,Владимир Путин,
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