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47 минут назад

Почти 60% опрошенных россиян кардинально меняли свою профессию

ТАСС

Почти 60% россиян заявили, что им приходилось кардинально менять свою профессию, в основном из-за давления обстоятельств или денежного вопроса. Об этом следует из результатов исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Более половины опрошенных россиян кардинально поменяли свою профессию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В опросе приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

"59% россиян кардинально меняли профессию, 41% не доводилось этого делать. Об опыте переквалификации мужчины рассказывают чаще женщин (62% против 56%), а респонденты старше 45 лет - чаще россиян до 34 (62% против 47% соответственно)", - говорится в результатах исследования.

Как показал опрос, те, кому не доводилось кардинально менять специальность, чаще всего выбирали профессию, опираясь на свои личные склонности (23% опрошенных).

Те же, кому приходилось переквалифицироваться, чаще всего говорили, что первую в жизни профессию выбрали, послушав родителей (18%). По данным Superjob, при смене сферы деятельности они уже чаще старались следовать личным склонностям (17%), к родительскому мнению прислушивались лишь 2%.

Согласно исследованию, чаще всего новую профессию россияне выбирают также под давлением обстоятельств (23%), из-за нехватки денег (14%) и из-за интереса к профессии (7%).

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