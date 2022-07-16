В российских ТЦ обдумывают вопрос возвращения масок

Вопрос возвращения обязательного ношения медицинских масок продумывают владельцы торговых центров, входящих в Российский совет торговых центров. Сейчас они следят за эпидемиологической ситуацией и готовы вернуть ограничения, если их введут власти.

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При этом в некоторых торговых точках планируют уже вскоре начать призывать посетителей носить маски. Так, например, на территории одного из комплексов запустят объявления для громкоговорителей об использовании масок, сообщает РБК.

Напомним, ранее московские власти призвали жителей столицы вновь надевать медицинские маски в закрытых помещениях. Впоследствии с той же рекомендацией обратился к жителям Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов.