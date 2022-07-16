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1 час назад

В российских ТЦ обдумывают вопрос возвращения масок

ТК «Звезда»

Вопрос возвращения обязательного ношения медицинских масок продумывают владельцы торговых центров, входящих в Российский совет торговых центров. Сейчас они следят за эпидемиологической ситуацией и готовы вернуть ограничения, если их введут власти.

В российских ТЦ обдумывают вопрос возвращения масок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в некоторых торговых точках планируют уже вскоре начать призывать посетителей носить маски. Так, например, на территории одного из комплексов запустят объявления для громкоговорителей об использовании масок, сообщает РБК.

Напомним, ранее московские власти призвали жителей столицы вновь надевать медицинские маски в закрытых помещениях. Впоследствии с той же рекомендацией обратился к жителям Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов.

Также вернуть масочный режим страны мира призывает и ВОЗ. Глава организации выразил обеспокоенность в связи с растущей тенденцией смертности от коронавируса.

Общество,Александр Беглов,ВОЗ,Правительство Москвы,
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