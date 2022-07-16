Российские ТЦ задумались о возможном возвращении масок

Владельцы торговых центров, входящих в Российский совет торговых центров (РСТЦ), пока не вернули в обязательное ношение масок, но продумывают этот вопрос. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.

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«Следим за эпидемиологической ситуацией», — заявил он.

В пресс-службе группы «Ташир», входящей в РСТЦ, сообщили, что внимательно следят за ситуацией, и в случае, если власти примут нормативные акты по борьбе с коронавирусной инфекцией, будут соблюдать все предписанные требования по безопасности.

Пресс-служба группы ТЭН (куда входит сеть торгово-развлекательных центров «Город», ТРЦ «Облака», ТЦ «Л-154», а также ТРЦ «Косно парк») сообщила, что компания выполняет все требования Роспотребнадзора. Там продолжают рекомендовать посетителям соблюдать социальную дистанцию, а в комплексах дезинфицируют контактные поверхности. В случае выхода новых указов об антиковидных в ТЭН готовы к соблюдению всех требований к информированию населения.

В пресс-службе ТРК «Остров мечты» рассказали, что поддерживают меры эпидемической безопасности и в ближайшее время начнут транслировать призывы для посетителей о ношении масок. На территории комплекса дезинфицируют входные двери и контактные поверхности, в кафе и ресторанах сохраняются дезинфекторы и дозаторы для антисептика. Скоро будут запущены объявления для громкоговорителей об использовании масок.