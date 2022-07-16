В России станет ещё больше телефонных мошенников

В феврале-марте в России сошло на нет такое явление, как телефонное мошенничество. Сейчас же его уровень достигает 60-70% от того, что было в начале 2022 года.

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По данным специалистов Сбера, прямо сейчас они наблюдают восстановление подобного рода активности. При этом они прогнозируют, что по итогу уровень мошенничества достигнет и даже превзойдёт прошлые максимальные показатели.

Сообщается, что ещё в прошлом месяце злоумышленники ежедневно клиентам Сбера звонили до 50 тыс раз в день. Для сравнения, до 24 февраля речь шла о 100 тыс ежедневных звонках.