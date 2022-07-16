В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

В России станет ещё больше телефонных мошенников

Ferra.ru

В феврале-марте в России сошло на нет такое явление, как телефонное мошенничество. Сейчас же его уровень достигает 60-70% от того, что было в начале 2022 года.

В России станет ещё больше телефонных мошенников
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По данным специалистов Сбера, прямо сейчас они наблюдают восстановление подобного рода активности. При этом они прогнозируют, что по итогу уровень мошенничества достигнет и даже превзойдёт прошлые максимальные показатели.

Сообщается, что ещё в прошлом месяце злоумышленники ежедневно клиентам Сбера звонили до 50 тыс раз в день. Для сравнения, до 24 февраля речь шла о 100 тыс ежедневных звонках.

Эксперты также рассказали, что в последнее время немало случаев, когда мошенники пытаются выдать себя за сотрудников покидающей Россию IKEA. Они предлагают своим жертвам оформить покупки с «корпоративной» скидкой. Но как только люди пытаются оплатить заказ по присланной ссылке, данные их карт переходят в руки мошенников.

Общество,Телефонные мошенники,Телефонные мошенники,Ikea,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители