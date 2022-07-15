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11 минут назад

Названы самые вредные продукты для завтрака

Елена Прошина

Врач-диетолог назвал самые вредные продукты для завтрака

Названы самые вредные продукты для завтрака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На завтрак лучше не есть тяжелые продукты, особенно свинину или говядину. Об этом в разговоре с «Москвой 24» заявил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он отметил, что утром прием пищи должен быть максимально комфортным для пищеварения с содержанием достаточного количества килокалорий, которые легко усвоятся. Точно не стоит есть на завтрак, по словам диетолога, макароны с грибами, сыром и маслом, блюда, содержащие сало или избыточное количество жиров, полуфабрикаты, фастфуд и даже яичницу.

«Если она пережарена, в шкварках темного цвета, то такой продукт есть в общем-то можно, но пользы от него будет немного», — пояснил Арзамасцев.

Диетолог добавил, что все эти продукты и блюда трудно перевариваются, дают большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт и приносят не только лишние килокалории, но и тяжесть в течение дня.

В заключение Арзамасцев посоветовал употреблять на завтрак крупы, которые нужно долго варить, например гречку или геркулес, творог или омлет из двух-трех яиц.

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