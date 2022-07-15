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15 минут назад

Россияне массово устремились в Финляндию после открытия границ

Елена Прошина

Свыше пяти тысяч человек пересекли границу России и Финляндии после открытия контрольно-пропускного пункта, не работавшего из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал телерадиовещания Yle.

Свыше 5000 россиян уехали за день в европейскую страну
Фото: UnsplashUnsplash

Отмечается, что КПП было закрыто в течение двух лет. Россияне, пересекшие границу, приехали на отдых и за покупками. Финны после открытия КПП также отправились в Россию, но за более дешевым автомобильным топливом.

В общей сложности около 60% пересекших границу России с Финляндией являлись россиянами.

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По данным Yle, ситуация полностью соответствовала ожиданиям пограничной службы, поэтому никаких заторов с финской стороны на границе не было, из РФ же в страну фиксировали скопления на пропускных пунктах. Пограничники уверены, что в ближайшее время движение войдет в нормальное русло.

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