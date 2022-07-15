В России оценили необходимость возвращения COVID-ограничений

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с коронавирусом в России. По словам представителя службы, ситуация остаётся стабильной, необходимости возвращать противоэпидемические ограничения нет. Об этом пишет телеканал «Москва 24».
В ведомстве также добавили, что появление новых линий "Омикрона" почти не повлияло на систему здравоохранения.
«Наблюдается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов штамма "Омикрон", которые проще передаются от человека к человеку. Однако заболевание, вызванное этими подвариантами, протекает мягче, чем вызванное штаммами "Альфа" или "Дельта", и приводит к меньшему числу тяжелых случаев. В связи с этим, по экспертным оценкам, риски резкого роста нагрузки на систему здравоохранения незначительны», – добавили в Роспотребнадзоре.
Напомним, что ранее стало известно о том, что за прошедший май в России умерло более 7 тысяч человек с COVID-19.