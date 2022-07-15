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32 минуты назад

Александр Збруев прокомментировал скандал в «Ленкоме»

Вечерняя Москва

Народный артист РСФСР Александр Збруев поделился своим мнением относительно затянувшегося конфликта между артисткой Александрой Захаровой и директором московского театра «Ленком» Марком Варшавером, встав на сторону последнего.

Александр Збруев прокомментировал скандал в «Ленкоме»
Фото: ТАССТАСС

— Мы идем вперед, и тут главное, чтобы нам не мешали люди, которые находятся среди нас. А они просто вредят, настраивают труппу, распространяют ложь о нашем театре. Зачем это? — цитирует актера издание «МК».

Збруев, который служит в театре 60 лет, убежден, что Варшавер уверенно занимает пост директора театра и никого не оставляет в беде.

Причиной конфликта между директором «Ленкома» и дочерью покойного художественного руководителя Марка Захарова стали права на спектакли выдающегося режиссера.

Ранее ситуацию с Захаровой и Варшавером прокомментировал известный российский актер Андрей Леонов, который также поддержал директора учреждения.

Директора «Ленкома» удивили претензии Поргиной

Несколько дней назад стало известно, что должность главного режиссера театра «Ленком» занял Алексей Франдетти. Режиссер отметил важность своего назначения. По словам Франдетти, это является огромной радостью и не меньшей ответственностью для него.

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