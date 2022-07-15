Сибирский горняк рассказал, как шесть дней выживал под завалами шахты

Шахтёр Леонид Моисеев рассказал о том, как шесть дней выживал под землёй. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Siberia» .

По его словам, справиться со стрессом ему помогла вера в Бога и песни любимых исполнителей – "Алисы", "Чиж и Ко", Виктора Цоя. Кроме того, горняку пришлось самостоятельно накладывать шину на свою сломанную ногу. Для этого Леонид использовал старый отцовский пояс. Лечащие врачи отмечают, что горняк наложил шину «поразительно ловко и правильно».