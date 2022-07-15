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43 минуты назад

Сибирский горняк рассказал, как шесть дней выживал под завалами шахты

Елена Прошина

Шахтёр Леонид Моисеев рассказал о том, как шесть дней выживал под землёй. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Siberia».

Сибирский горняк рассказал, как шесть дней выживал под завалами шахты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, справиться со стрессом ему помогла вера в Бога и песни любимых исполнителей – "Алисы", "Чиж и Ко", Виктора Цоя. Кроме того, горняку пришлось самостоятельно накладывать шину на свою сломанную ногу. Для этого Леонид использовал старый отцовский пояс. Лечащие врачи отмечают, что горняк наложил шину «поразительно ловко и правильно».

Напомним, ранее на Кузбасской шахте «Распадская-Коксовая» произошло обрушение породы. Причиной обвала послужило землетрясение. 188 из 190 рабочих были успешно эвакуированы.

Общество,Виктор Цой,Распадская,
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