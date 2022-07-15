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43 минуты назад

Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Илья Родин

Телеведущий ВГТРК, блогер и шоумен Владимир Соловьев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ президента России Владимира Путина опубликован в пятницу, 15 июля, на официальном портале правовой информации.

Путин наградил Соловьева орденом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе говорится, что высокая государственная награда присуждена Владимиру Соловьеву «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях».

В рамках этого указа различные награды, звания получили многие деятели культуры, искусства, космонавты, ученые. В частности, известный певец Григорий Лепс получил звание народного артиста.

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Кавалерами ордена Пирогова стали генеральный директор центра им. Чумакова, академик РАН Айдар Ишмухаметов, руководитель центра «Вектор» Ринат Максютов.

Общество,Ринат Максютов,Григорий Лепс,Владимир Соловьев,Владимир Путин,РАН,
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