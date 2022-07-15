Путин наградил Соловьева орденом

Телеведущий ВГТРК, блогер и шоумен Владимир Соловьев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ президента России Владимира Путина опубликован в пятницу, 15 июля, на официальном портале правовой информации.

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В документе говорится, что высокая государственная награда присуждена Владимиру Соловьеву «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях».

В рамках этого указа различные награды, звания получили многие деятели культуры, искусства, космонавты, ученые. В частности, известный певец Григорий Лепс получил звание народного артиста.