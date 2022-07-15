Исследование Rambler&Co: почти половина опрошенных россиян считают необходимым повышать престиж рабочих профессий

При этом более 80% респондентов считают интеллектуальный и физический труд одинаково важными

Фото: ТАСС ТАСС

Ко Дню металлурга медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как они относятся к физическому труду сегодня, что думают про модернизацию старых заводов и чего, по их мнению, не хватает для высокого уровня производства.

Видео дня

Около половины опрошенных (46%) россиян уверены, что в российской промышленности есть нераскрытый потенциал. 27% считают, что задействовано достаточно производственных сил, а 17% – что мощностей даже сверх необходимого уровня. Каждый десятый занимает нейтральную позицию и думает, что заводы работают в соответствии с нуждами страны.

Практически единодушно опрошенные россияне высказались на тему того, что делать со зданиями давно остановившихся заводов – большинство хотели бы, чтобы они заработали заново. Причём 46% респондентов – за реконструкцию и запуск, 42% – за строительство новых зданий и цехов. 8% одобрили бы джентрификацию (превращение промзон в общественные городские пространства) и 4% приветствуют снос и постройку на их месте домов жилого сектора.

Для новых промышленных побед участники опроса предлагают следующее: 45% считают, что нужно повышать престиж рабочих профессий, 29% уверены, что производствам сейчас важны талантливые управленцы, пятая часть отметили, необходимость модернизации с внедрением робототехники. 5% обратились бы за помощью к дружественным странам, а для 1% респондентов всё и так выглядит хорошо без всяких улучшений.

Среди респондентов 47% сами работали на заводах – из них 18% в советское время, 11% трудятся сейчас, стаж 10% пришёлся на нулевые и десятые годы, у 8% – на девяностые. Бывшие и нынешние заводчане, в основном, уверены, что интеллектуальный и физический труд должен цениться одинаково (83%). 12% считают, что в XXI веке более важен интеллектуальный труд, и только 5% – что физический.

Те 53% респондентов, которые никогда не работали на заводах, оценивают важность производительного труда почти так же – 81% за одинаковую ценность физических и интеллектуальных усилий, 15% выделяют ум, 4% – работу руками.