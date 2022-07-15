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1 час назад

В МВД разъяснили детали предоставления гражданства украинцам

Алиса Селезнёва

В МВД РФ разъяснили положения указа, дающего право на упрощенное гражданством всем жителям Украины: в некоторых случаях от них потребуются документы о браке и другие бумаги. Об этом сообщает РИА Новости.

В МВД разъяснили детали предоставления гражданства украинцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

11 июля президент Владимир Путин подписал указ, распространяющий упрощенный порядок получения гражданства РФ на всех украинцев. В предыдущих версиях указа речь шла о жителях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Для получения гражданства им нужно подать заявление в территориальные органы российского МВД и приложить к нему копию уже имеющегося паспорта другого государства.

В полиции уточнили, что люди без гражданства, проживающие на территории Украины, должны будут предоставить документ, удостоверяющий личность и отсутствие гражданства. В нем должна быть отметка о регистрации по месту жительства на территории Украины.

В некоторых случаях потребуются документы о заключении брака или разводе (если менялось ФИО) и свидетельство о рождении ребенка, который включен в заявление о приеме в гражданство РФ.

Жители ДНР, ЛНР или Украины, находящиеся в России, могут подать заявление в любой территориальный орган МВД по месту фактического проживания (если у них нет регистрации по месту жительства/месту пребывания). Они должны будут предоставить паспорт, документы, подтверждающие отсутствие опасных заболеваний, сертификат об отсутствии ВИЧ и миграционную карту.

Общество,Владимир Путин,МВД России,
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