В МВД разъяснили детали предоставления гражданства украинцам

В МВД РФ разъяснили положения указа, дающего право на упрощенное гражданством всем жителям Украины: в некоторых случаях от них потребуются документы о браке и другие бумаги. Об этом сообщает РИА Новости.

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11 июля президент Владимир Путин подписал указ, распространяющий упрощенный порядок получения гражданства РФ на всех украинцев. В предыдущих версиях указа речь шла о жителях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Для получения гражданства им нужно подать заявление в территориальные органы российского МВД и приложить к нему копию уже имеющегося паспорта другого государства.

В полиции уточнили, что люди без гражданства, проживающие на территории Украины, должны будут предоставить документ, удостоверяющий личность и отсутствие гражданства. В нем должна быть отметка о регистрации по месту жительства на территории Украины.

В некоторых случаях потребуются документы о заключении брака или разводе (если менялось ФИО) и свидетельство о рождении ребенка, который включен в заявление о приеме в гражданство РФ.