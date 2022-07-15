Артемию Лебедеву пожелали смерти после поездки в Донбасс

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как после поездки в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области ему пожелали смерти. Об этом сообщает RT.

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«Больше всего на свете меня бесит, что кто-то может желать смерти кому-то», — сказал Лебедев в ходе стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Как рассказал Дизайнер, на прошлой неделе он посетил Донецк, Мариуполь, Мелитополь, Запорожскую АЭС в Энергодаре.

«Почему за такую прекрасную экскурсию, что я поехал посмотрел на исторические места, которые попадают в заголовки каждый день, мне желают смерти, для меня останется глубочайшей загадкой», — заявил он.

Напомним, что в начале июня Лебедев рассказал, что после критики Новосибирска ему начали поступать угрозы от неизвестных.