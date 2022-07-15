Сбер раскрыл секрет долголетия махачкалинцев и дербентцев

Жители Махачкалы и Дербента уверены, что доживут до глубокой старости, причем вместе со своей второй половиной, и целенаправленно семьями откладывают на пенсию, выяснил СберНПФ, проведя исследование в южных регионах России в преддверии церемонии открытия интерактивного светомузыкального фонтанного комплекса в Дербенте.

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Как показал опрос, махачкалинцы и дербентцы хотели бы, чтобы средняя продолжительность их жизни составляла более 90 лет. Это один из самых высоких показателей в стране. При этом почти все жители Махачкалы (96%) и Дербента (92%) уверены, что долголетие является одним из источников счастья. Ради этого они готовы заботиться об улучшении своего здоровья (45% - махачкалинцы и 46% - дербентцы).

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Представители негосударственного пенсионного фонда Сбербанка выяснили, что дожить до преклонных годов жители Дагестана планируют вместе со своей второй половиной. 91% семейных пар в Дербенте и 83% семей Махачкалы уверены, что их отношения сохранятся до глубокой старости. По 4% респондентов как в Махачкале, так и в Дербенте надеются, что смогут сохранить отношения навсегда. Уверенность в партнере подчеркивается тем, что деньгами в семьях часто управляют сообща: почти половина семей региона занимаются финансовым планированием. Махачкалинцы и жители Дербента понимают, что для долгой счастливой жизни необходимо не только здоровье, но и финансовая независимость, отмечают аналитики Сбера.

У жителей региона есть своеобразный стандарт благополучия - набор благ, необходимых для комфортной жизни на пенсии. К нему 99% респондентов как в Махачкале, так и в Дербенте относят доступ к качественной медицине, в том числе и платной, а также наличие собственного жилья.

Для 95% жителей Махачкалы и 93% жителей Дербента на пенсии важно полноценное питание, в том числе вне дома, и возможность заниматься спортом или любимым хобби. Сумма собственных накоплений, которая может обеспечить спокойную и уверенную жизнь после выхода на пенсию, по мнению опрошенных, должна составлять не менее 2 млн рублей.

"Опросы показывают, что почти половина жителей Махачкалы и Дербента считают себя финансово грамотными, готовы инвестировать средства и управлять накоплениями, в том числе пенсионными. Разобраться в этом можно с помощью "Пенсионной витрины" СберНПФ в мобильном приложении СберБанк Онлайн - вкладка "Пенсии". Сервис покажет, на какие страховые выплаты человек может рассчитывать в будущем, и даст возможность подключить индивидуальный пенсионный план для накоплений", - отметила руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова.