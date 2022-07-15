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24 минуты назад

У баскетболистки Грайнер было разрешение на наркотики

Мария Иванова

Адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер, арестованной в России, заявили в суде, что марихуану их подзащитной прописали врачи в США. Об этом сообщает РИА Новости.

У баскетболистки Грайнер было разрешение на наркотики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в материалах дела, медицинский каннабис баскетболистке выписал врач. В подтверждение этого на суде были предоставлены справки, согласно которым Грайнер в этом году проходила обследование. Спортсменка жаловалась на хронические боли, из-за чего лечащий доктор рекомендовал ей использовать медицинскую марихуану. Разрешение на прием ей также выдало министерство здравоохранения штата Аризона.

Также на суде сообщили, что в допинг-пробах спортсменки не выявлено запрещенных препаратов. Кроме того, в дело легли положительные характеристики на Бриттни, в том числе письмо от президента Федерации баскетбола США.

Напомним, двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. В картриджах к вейпам, обнаруженных в ее сумке, была жидкость с гашишным маслом. Позднее баскетболистка признала себя виновной по обвинению в контрабанде наркотиков. Ей грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Общество,Бриттни Грайнер,Аэропорт Шереметьево,
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