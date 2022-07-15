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26 минут назад

В России предложили разработать единую форму для школьников

Алиса Селезнёва

Российское движение школьников организовало конкурс по созданию единой формы для учеников. В перспективе модели-победители хотят при поддержке Минпросвещения рекомендовать всем школам страны, пишет «Парламентская газета».

В России предложили разработать единую форму для школьников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конкурс на лучший эскиз формы для мальчиков и девочек, а также формы с эмблемой детского движения «Орлята России», стартовал 11 июля. Участие в нем могут принять дети от 8 до 18 лет, а также их родители и специалисты в области воспитания.

«Победители конкурса получат возможность отшить коллекцию по своим эскизам», - пояснили организаторы.

При этом в коллекции должны быть не менее пяти и не более десяти вещей, из которых можно составить пять готовых комплектов. Также организаторы предъявили и определенные требования к форме.

«Она должна быть комфортной, не отвлекать ребенка от учебного процесса и не сковывать движения», - пояснила исполнительный директор движения Марина Мокшина.

По словам члена Комитета Госдумы по просвещению Ларисы Тутовой, универсальные образцы или шаблоны формы можно будет взять за основу массового производства.

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Эксперты, опрошенные изданием, считают, что ведение единой формы поможет снизить расходы родителей на школьную одежду для детей.

Согласно данным Росстата за 2020 год, собрать первоклассника в школу стоило 18,8 тысячи рублей. Набор первоклассницы обходился родителям дороже – в 23,2 тысячи рублей. В 2021 году стоимость школьного набора для мальчиков увеличилась на 4,1%, а для девочек на 3,9%. Самыми дорогими товарами из школьного набора стали ранец и зимние ботинки.

Общество,Минпросвещения России,Госдума,Росстат,
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