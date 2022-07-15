В России предложили разработать единую форму для школьников

Российское движение школьников организовало конкурс по созданию единой формы для учеников. В перспективе модели-победители хотят при поддержке Минпросвещения рекомендовать всем школам страны, пишет «Парламентская газета».

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Конкурс на лучший эскиз формы для мальчиков и девочек, а также формы с эмблемой детского движения «Орлята России», стартовал 11 июля. Участие в нем могут принять дети от 8 до 18 лет, а также их родители и специалисты в области воспитания.

«Победители конкурса получат возможность отшить коллекцию по своим эскизам», - пояснили организаторы.

При этом в коллекции должны быть не менее пяти и не более десяти вещей, из которых можно составить пять готовых комплектов. Также организаторы предъявили и определенные требования к форме.

«Она должна быть комфортной, не отвлекать ребенка от учебного процесса и не сковывать движения», - пояснила исполнительный директор движения Марина Мокшина.

По словам члена Комитета Госдумы по просвещению Ларисы Тутовой, универсальные образцы или шаблоны формы можно будет взять за основу массового производства.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что ведение единой формы поможет снизить расходы родителей на школьную одежду для детей.