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1 час назад

В российском городе заметили рекламу с призывом вступить в ЧВК Вагнера

Lenta.ru

В Екатеринбурге заметили рекламу с призывом вступить в частную военную компанию (ЧВК) Вагнера. Фотографию баннера публикует в своем Telegram-канале российский блогер Сергей Колясников.

В российском городе заметили рекламу с призывом вступить в ЧВК Вагнера
Фото:  Telegram-канал «ZERGULIO» Telegram-канал «ZERGULIO»

Уточняется, что речь идет про улицу Блюхера — там был вывешен баннер, на котором изображены трое солдат, с надписью: «Оркестр "W" ждет тебя». Также там приводится номер организации и адрес сайта. На портале ЧВК предлагается «вписать свое имя в историю боевой славы». Помимо этого, там говорится, что «оркестру нужны музыканты на Украине».

Появились данные о подготовке бойцов ЧВК Вагнера для боев на Украине

По данным 66.RU, такие же рекламные щиты с призывами есть в Уралмаше и на Пермском тракте города.

Ранее в июле появились данные об отборе и подготовке бойцов ЧВК Вагнера для боев на Украине. Уточнялось, что желающие отправиться в республику для боевых действий в составе ЧВК должны заполнить специальные формы для обратной связи, пройти учебную программу и определенное тестирование. Также стало известно о зарплате бойцов ЧВК Вагнера на Украине.

Общество,Сергей Колясников,
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