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25 минут назад

Облюбовавших кафе Bosco воробьев-мажоров сняли на видео

Денис Фьючин

В Москве заметили воробьев, которые облюбовали кафе Bosco в центре Москвы. Птицы оккупировали один из столов, расположенных на летней веранде. На инцидент обращает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

На записи можно наблюдать, как пернатые московские жители садятся на стол и что-то клюют из блюдца. Никто из посетителей или работников заведения их не прогоняет.

«Воробьи-мажоры обедают только в Bosco», – гласит ироничная подпись под видео.

Ранее сообщалось, что морские львы распугали отдыхающих на пляже в Калифорнии.

Общество,Новости Москвы,Видео,
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