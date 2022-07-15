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27 минут назад

Ограничение на полеты в 11 аэропортов России продлили до 14 июля

Никита Бородкин

Режим ограничений на полеты в 11 аэропорта юга и центральной части России продлен до 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничение на полеты в 11 аэропортов России продлено
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По-прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Все остальные аэропорты России работают штатно.

Авиакомпаниям рекомендуется организовать перевозку пассажиров через Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, что ограничения на полеты ввели 24 февраля после начала спецоперации РФ на Украине. С тех пор они неоднократно продлевались.

Как отмечал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что запрет полетов на юг России продлится до тех пор, пока не закончатся боевые действия на Украине — это необходимо для безопасности пассажиров.

Общество,Владимир Константинов,Росавиация,
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