Ограничение на полеты в 11 аэропортов России продлено

Режим ограничений на полеты в 11 аэропорта юга и центральной части России продлен до 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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По-прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Все остальные аэропорты России работают штатно.

Авиакомпаниям рекомендуется организовать перевозку пассажиров через Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, что ограничения на полеты ввели 24 февраля после начала спецоперации РФ на Украине. С тех пор они неоднократно продлевались.