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1 час назад

В Красноярске находят раковины с жемчужинами в Енисее. Видео

Денис Фьючин

Жители Красноярска стали находить перламутровые раковины с жемчужинами из-за обмеления Енисея. Об этом сообщает Telegram-канал «Бал дебютанток», разместивший видео с одной из находок.

На кадрах девушка демонстрирует гигантскую перламутровую раковину, в которой можно заметить небольшую жемчужину. Ее она обнаружила во время прогулки по Абаканской протоке.

Ученые заявляют, что моллюски давно обитают в Енисее.

Этим летом одна из самых полноводных российских рек резко обмелела. Уровень воды в водоеме упал на 70 сантиметров. По предварительным данным, причиной рекордного обмеления стала малоснежная зима и сильная жара.

Общество,Экология,Видео,
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