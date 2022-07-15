В Красноярске находят раковины с жемчужинами в Енисее. Видео

Жители Красноярска стали находить перламутровые раковины с жемчужинами из-за обмеления Енисея. Об этом сообщает Telegram-канал «Бал дебютанток», разместивший видео с одной из находок.
На кадрах девушка демонстрирует гигантскую перламутровую раковину, в которой можно заметить небольшую жемчужину. Ее она обнаружила во время прогулки по Абаканской протоке.
Ученые заявляют, что моллюски давно обитают в Енисее.
Этим летом одна из самых полноводных российских рек резко обмелела. Уровень воды в водоеме упал на 70 сантиметров. По предварительным данным, причиной рекордного обмеления стала малоснежная зима и сильная жара.