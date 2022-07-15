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1 час назад

«Это мы по деревне едем»: блогер сняла видео с ребенком за рулем

Денис Фьючин

Популярный блогер Александра Коршун из Екатеринбурга сняла видео с грудным ребенком за рулем. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.

На записи можно увидеть, как маленький мальчик держится за руль, стоя на коленях у интернет-знаменитости.

«Это мы по деревне едем, без паники. Дикий восторг Ивана», – подписала ролик его автор.

Однако такие заверения, похоже, не устроили сотрудников ГИБДД. По данным канала, видеоконтент многодетной матери с ребенком за рулем заинтересовал правоохранителей, инициирована проверка.

Общество,Видео,ГИБДД,
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