Популярный блогер Александра Коршун из Екатеринбурга сняла видео с грудным ребенком за рулем. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.
На записи можно увидеть, как маленький мальчик держится за руль, стоя на коленях у интернет-знаменитости.
«Это мы по деревне едем, без паники. Дикий восторг Ивана», – подписала ролик его автор.
Однако такие заверения, похоже, не устроили сотрудников ГИБДД. По данным канала, видеоконтент многодетной матери с ребенком за рулем заинтересовал правоохранителей, инициирована проверка.