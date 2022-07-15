Популярный блогер Александра Коршун из Екатеринбурга сняла видео с грудным ребенком за рулем. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.

На записи можно увидеть, как маленький мальчик держится за руль, стоя на коленях у интернет-знаменитости.

«Это мы по деревне едем, без паники. Дикий восторг Ивана», – подписала ролик его автор.