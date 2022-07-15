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22 минуты назад

В России продлили режим ограничения полетов на юге страны

Lenta.ruиещё 4

В России на юге страны — в аэропортах Анапы и Краснодара — продлили режим временного ограничения полетов до 24 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропортов.

В России продлили режим ограничения полетов на юге страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что аэропорт Сочи продолжит работать в штатном режиме.

Ранее Росавиация продлила временный запрет на выполнение полетов в 11 авиагаваней страны. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В ведомстве посоветовали авиаперевозчикам производить перевозки в города на юге России альтернативными маршрутами, в частности, используя воздушные гавани Волгограда, Минеральных Вод, Москвы, Сочи и Ставрополя.

Общество,Росавиация,
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