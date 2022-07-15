В России продлили режим ограничения полетов на юге страны

В России на юге страны — в аэропортах Анапы и Краснодара — продлили режим временного ограничения полетов до 24 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропортов.
Отмечается, что аэропорт Сочи продолжит работать в штатном режиме.
Ранее Росавиация продлила временный запрет на выполнение полетов в 11 авиагаваней страны. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
В ведомстве посоветовали авиаперевозчикам производить перевозки в города на юге России альтернативными маршрутами, в частности, используя воздушные гавани Волгограда, Минеральных Вод, Москвы, Сочи и Ставрополя.