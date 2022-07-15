Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Допускается использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов», — говорится в указе.

При этом уточняется, что садовые и огородные участки должны использоваться по целевому назначению. Уточняется, что выращивать животных можно только при соблюдении земельного законодательства. Также при выращивании животных необходимо соблюдать ветеринарные нормы и правила, и санитарно-гигиенические нормативы.