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51 минуту назад

Путин подписал закон, разрешающий разводить кур на дачах

Мария Иванова

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Допускается использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов», — говорится в указе.

При этом уточняется, что садовые и огородные участки должны использоваться по целевому назначению. Уточняется, что выращивать животных можно только при соблюдении земельного законодательства. Также при выращивании животных необходимо соблюдать ветеринарные нормы и правила, и санитарно-гигиенические нормативы.

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Кроме того, упрощается оформление таких участков в долевую собственность в рамках товариществ садоводов или огородников. Он исключает необходимость получать согласие всех собственников, расположенных в границах товарищества, при принятии решения общим собранием его членов.

Общество,Видео,Владимир Путин,
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