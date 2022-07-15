Спрос на крепкий алкоголь в России побил рекорд

Продажи водки за первое полугодие 2022 года в России выросли на 8,2%, свидетельствуют данные, предоставленные NEWS.ru главой Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадимом Дробизом. Согласно ним, это самый высокий спрос на крепкий напиток за последние три года.
Эксперты отметили, что причин для роста интереса к водке и другим спиртосодержащим напиткам несколько. Среди них были названы экономические и психологические: последние связаны с нарастающей напряженностью среди граждан из-за различных угроз. Употребляя алкоголь, россияне пытаются снять стресс, пояснил психиатр, член Национальной Наркологической Лиги Александр Шуров.
Днем людей отвлекает работа, а вечером, когда они приходят домой, им становится грустно, печально. Так как у нас алкоголь относительно еды недорогой и доступен почти в каждом магазине, гораздо проще купить бутылку, чем сходить к психиатру или психотерапевту, — сказал Шуров.
Последний антирекорд по покупке алкоголя россияне поставили во время пандемии. Тогда глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что спрос на него увеличился на 2–3% во время самоизоляции.