Спрос на крепкий алкоголь в России побил рекорд

Днем людей отвлекает работа, а вечером, когда они приходят домой, им становится грустно, печально. Так как у нас алкоголь относительно еды недорогой и доступен почти в каждом магазине, гораздо проще купить бутылку, чем сходить к психиатру или психотерапевту, — сказал Шуров.