Актер Анатолий Белый ответил на слухи об отъезде из России

Актер Анатолий Белый подтвердил свой уход из Московского художественного театра имени Антона Чехова и отъезд из России, передает StarHit.
«Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью», — приводятся в материале слова Белого.
Место нового проживания актера пока неизвестно, но предполагается, что из страны он уехал вместе с супругой Инессой и детьми сыном Максимом и дочерями Викторией и Екатериной.
Напомним, что теперь вместо ушедшего из МХТ Белого в спектакле «Сережа», который покажут 5 и 6 сентября в Красноярске, играть будет Константин Хабенский.