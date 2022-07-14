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53 минуты назад

Актер Анатолий Белый ответил на слухи об отъезде из России

Елена Прошина

Актер Анатолий Белый подтвердил свой уход из Московского художественного театра имени Антона Чехова и отъезд из России, передает StarHit.

Актер Анатолий Белый ответил на слухи об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью», — приводятся в материале слова Белого.

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Место нового проживания актера пока неизвестно, но предполагается, что из страны он уехал вместе с супругой Инессой и детьми сыном Максимом и дочерями Викторией и Екатериной.

Напомним, что теперь вместо ушедшего из МХТ Белого в спектакле «Сережа», который покажут 5 и 6 сентября в Красноярске, играть будет Константин Хабенский.

Общество,Анатолий Белый,Константин Хабенский,
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