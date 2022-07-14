Стало известно о планах Алена Делона посетить Крым

Французский актёр Ален Делон хочет приехать в Крым , чтобы посетить фестиваль «Алые паруса имени Василия Ланового» в Артеке. Об этом пишет «Московский комсомолец» .

Традиционно международный детский кинофестиваль посещает множество звёзд со всего мира. В этом году на фестиваль хотел попасть сам Ален Делон, но поездка сорвалась из-за транспортных проблем. Впрочем, актёр собирается посетить Артек в следующем году.