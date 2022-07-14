Стало известно о планах Алена Делона посетить Крым

Французский актёр Ален Делон хочет приехать в Крым, чтобы посетить фестиваль «Алые паруса имени Василия Ланового» в Артеке. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Традиционно международный детский кинофестиваль посещает множество звёзд со всего мира. В этом году на фестиваль хотел попасть сам Ален Делон, но поездка сорвалась из-за транспортных проблем. Впрочем, актёр собирается посетить Артек в следующем году.
«Я люблю Россию и с радостью к вам прилечу», – добавил артист.
Напомним, что 10 июля в В Международном детском центре «Артек» завершился детский кинофестиваль «Алые паруса». Он был посвящён памяти умершего от коронавируса народного артиста СССР Василия Ланового.