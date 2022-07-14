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8 минут назад

Роскомнадзор убрал TJournal из реестра запрещенных сайтов

Газета.Ru

Роскомнадзор разблокировал доступ к интернет-изданию TJournal, следует из данных реестра запрещенных сайтов.

Роскомнадзор убрал TJournal из реестра запрещенных сайтов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Доступ не ограничивается", - говорится в реестре.

Однако при попытке зайти на сайт всплывает сообщение о том, что "доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации".

В марте Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию на территории РФ по требованию Генеральной прокуратуры России от 27 февраля. Причиной блокировки стала публикация недостоверной информации о российской военной спецоперации на Украине.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Дождя" (организация включена Минюстом в список иноагентов) и радиостанции "Эхо Москвы" из-за размещения фейковой информации о российской спецоперации на Украине, а также к интернет-изданию "Медуза" (организация включена Минюстом в список иноагентов) из-за призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Общество,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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