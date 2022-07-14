Роскомнадзор убрал TJournal из реестра запрещенных сайтов

Роскомнадзор разблокировал доступ к интернет-изданию TJournal, следует из данных реестра запрещенных сайтов.

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"Доступ не ограничивается", - говорится в реестре.

Однако при попытке зайти на сайт всплывает сообщение о том, что "доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации".

В марте Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию на территории РФ по требованию Генеральной прокуратуры России от 27 февраля. Причиной блокировки стала публикация недостоверной информации о российской военной спецоперации на Украине.