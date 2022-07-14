Стали известны финалисты форума «Сильные идеи для нового времени»

Члены бюро экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) утвердили список финалистов форума «Сильные идеи для нового времени», сообщает пресс-служба агентства.

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Всего в финал попали 104 инициативы, авторы идей которых примут участие в двухдневном очном форуме. Он состоится 19-20 июля в Москве. Организаторами мероприятия являются АСИ и Фонд «Росконгресс».

Как отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Форума Антон Кобяков, очная встреча представителей институтов развития с авторами идей из топ-листа с руководством субъектов Российской Федерации и страны поможет скорейшей реализации этих идей.

«Технологическое решение крауд-платформы Фонда Росконгресс ideas.roscongress.org, которая собрала более 19000 идей в течение двух месяцев, показывает, что есть эффективный инструмент организации на регулярной основе диалога между гражданским обществом и властью для обмена идеями в любой сфере жизни, которые способствуют реализации целей национального развития», — уточнил он.

Отмечается, что в первый день мероприятия на территории Центра международной торговли пройдут питчинги и панельные сессии по семи трекам форума.

В форуме смогут принять участие лидеры из топ-200, а также авторы идей, проявивших себя на питчингах во время ПМЭФ-22 и образовательного интенсива «Архипелаг-2022». Кроме этого, приглашаются лидеры идей, поддерживаемых региональными органами власти и партнерскими организациями. Пленарное заседание состоится 20 июля на территории ГЭС-2, в здании бывшей городской электростанции. Там презентуют идеи, которые должны внести значительный вклад в достижение национальных целей развития страны до 2030 года.