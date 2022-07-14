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1 час назад

Стали известны финалисты форума «Сильные идеи для нового времени»

Газета.Ru

Члены бюро экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) утвердили список финалистов форума «Сильные идеи для нового времени», сообщает пресс-служба агентства.

Стали известны финалисты форума «Сильные идеи для нового времени»
Фото: ТАССТАСС

Всего в финал попали 104 инициативы, авторы идей которых примут участие в двухдневном очном форуме. Он состоится 19-20 июля в Москве. Организаторами мероприятия являются АСИ и Фонд «Росконгресс».

Как отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Форума Антон Кобяков, очная встреча представителей институтов развития с авторами идей из топ-листа с руководством субъектов Российской Федерации и страны поможет скорейшей реализации этих идей.

«Технологическое решение крауд-платформы Фонда Росконгресс ideas.roscongress.org, которая собрала более 19000 идей в течение двух месяцев, показывает, что есть эффективный инструмент организации на регулярной основе диалога между гражданским обществом и властью для обмена идеями в любой сфере жизни, которые способствуют реализации целей национального развития», — уточнил он.

Отмечается, что в первый день мероприятия на территории Центра международной торговли пройдут питчинги и панельные сессии по семи трекам форума.

В форуме смогут принять участие лидеры из топ-200, а также авторы идей, проявивших себя на питчингах во время ПМЭФ-22 и образовательного интенсива «Архипелаг-2022». Кроме этого, приглашаются лидеры идей, поддерживаемых региональными органами власти и партнерскими организациями. Пленарное заседание состоится 20 июля на территории ГЭС-2, в здании бывшей городской электростанции. Там презентуют идеи, которые должны внести значительный вклад в достижение национальных целей развития страны до 2030 года.

Помимо основного перечня финалистов форума, отобранного экспертным сообществом, также формируется дополнительный топ-лист из идей, поддержанных партнерскими организациями АСИ, региональными органами власти, а также экспертами из федеральных органов власти.

Общество,Антон Кобяков,Центр международной торговли,Агентство стратегических инициатив,
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