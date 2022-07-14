Госпитализированный Краско рассказал о своем самочувствии

Народный артист России Иван Краско в беседе с kp.ru рассказал о своем самочувствии после госпитализации. По словам 91-летнего актера, сейчас он чувствует себя нормально, но до этого испытывал проблемы с желудочным трактом.
"Не успевал до туалета добежать. Это небольшой грех (смеется). Но я извелся уже: такое состояние у меня на протяжении последнего года. Да еще и вода в легких", - рассказал он.
Кроме того, артист пожаловался на сильную одышку.
"В театр подняться на один этаж не могу. Плюсом ко всему - сердце уже изношенное. Годы берут свое", - сказал Краско..
В Свердловской больнице в Санкт-Петербурге Ивану Краско уже провели полное обследование, его жизни ничто не угрожает. Выписать Краско из больницы должны в 20-х числах июля. О ной госпитализации артиста стало известно 14 июля.
Краско известен по ролям в фильмах и сериалах "Обыкновенная история", "Мастер и Маргарита", "Особенности национальной охоты в зимний период", "Сын полка", "Принц и нищий", "Улицы разбитых фонарей-2".