Путин подписал закон о контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ

Президент Владимир Путин подписал закон о контрмерах в ответ на дискриминацию средств массовой информации РФ за границей. В частности, согласно тексту документа, генпрокурор теперь сможет запрещать в стране деятельность иностранного СМИ в случае «враждебных решений властей его государства» в отношении российских медиа за рубежом.

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Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Он вступает в силу с момента его опубликования, 14 июля.

В тексте документа также говорится, что генпрокурор сможет лишать лицензии иностранные СМИ распространяющие «противоправную, опасную и недостоверную общественно значимую информацию» или проявляющие «явное неуважение к обществу, государству, конституции». Те же действия последуют в отношении информации, направленной на дискредитацию ВС РФ и связанной с антироссийскими санкциями. Иностранным журналистам, освещающим данного рода новости, грозит лишение аккредитации.