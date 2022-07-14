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21 минуту назад

Путин подписал закон о контрмерах в ответ на дискриминацию СМИ РФ за рубежом

Елена Прошина

Президент Владимир Путин подписал закон о контрмерах в ответ на дискриминацию средств массовой информации РФ за границей. В частности, согласно тексту документа, генпрокурор теперь сможет запрещать в стране деятельность иностранного СМИ в случае «враждебных решений властей его государства» в отношении российских медиа за рубежом.

Путин подписал закон о контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Он вступает в силу с момента его опубликования, 14 июля.

В тексте документа также говорится, что генпрокурор сможет лишать лицензии иностранные СМИ распространяющие «противоправную, опасную и недостоверную общественно значимую информацию» или проявляющие «явное неуважение к обществу, государству, конституции». Те же действия последуют в отношении информации, направленной на дискредитацию ВС РФ и связанной с антироссийскими санкциями. Иностранным журналистам, освещающим данного рода новости, грозит лишение аккредитации.

В отношении отечественных СМИ закон не предусматривает мгновенного лишения лицензии за недостоверные сообщения, им предоставят «право на ошибку». Работу медиа приостановят на три месяца или на полгода за повторное нарушение. При этом СМИ всегда смогут досрочно восстановить свою лицензию, если удалят ложные сообщения.

Общество,Владимир Путин,Верховный суд,
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