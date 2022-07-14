Борису Щербакову стыдно за современные театры

Актер Борис Щербаков в разговоре с «МК в Питере» признался, что ему бывает стыдно за современные театры из-за низкого качества спектаклей.
«Мне порой даже стыдно становится за артистов, режиссеров и художественных руководителей этих театров. Но больше всего меня возмущает, что они существуют на дотации из государственного бюджета, что мои налоги идут на их содержание», — высказался Щербаков.
Он уточнил, что понимает, о чем говорит, так как был во многих современных российских театрах. По мнению артиста, некоторые постановки с участием приглашенных актеров — антрепризы — получаются более удачными, чем классические спектакли.
Щербаков добавил, что положительно относится к театральным экспериментам. Однако в последнее время, по его мнению, в театрах часто показывают «гнусь и порнографию».
«Я этих экспериментов очень мало сейчас вижу. Вижу либо совсем какую-то гнусь, мат-перемат, либо пошлость, порнографию», — резюмировал актер.