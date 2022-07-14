Чиновник предложил воспитывать молодежь в духе фильма «Брат-2»

«Вы гангстеры? - Нет, мы русские»: заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов прочитал необычную лекцию о патриотизме в столице Приморья, сообщает ИА DEITA.RU.

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Похоже, что власть наконец всерьез взялась за воспитание патриотизма и ситуацию в культурной сфере страны, что, впрочем, неудивительно после прямого поручения Путина об общенациональной поддержке СВО. Культура, как известно, оказалась слабым звеном. По словам Куранова, при опросах, какие фильмы россияне считают самыми патриотичными, в основном называлась советская классика – «Офицеры», «В бой идут одни старики», «Они сражались за родину» и т.д. Однако в их числе неожиданно оказалась и дилогия Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».

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Григорий Куранов отметил, что знает эти фильмы наизусть и знает секрет успеха - фильм Алексей Балабанова «Брат-2» на самом деле является экранизацией русской народной сказки.

«Раньше стеснялся говорить, что эти фильмы мне нравятся, но в время исследования понятия патриотизма пришел к выводу, что «Брат-2» – это экранизация русской народной сказки. Наш парень уехал «за Тридевять Земель». Навел там справедливость (не законность, законность и справедливость - это разные вещи): отобрал у плохого богатого, отдал хорошему бедному. Всех врагов поубивал, захватил невесту и вернулся домой», – рассказал Григорий Куранов.

По мнению Куранова, такая история не могла не понравиться русскому зрителю, который воспитан на тех базовых ценностях, которые представлены в картине. При этом чиновник добавил, что сам фильм немного маргинален, но суть его при этом не меняется.

Такие бы лекции нашему Минкульту прочитать, наверняка сказал бы Захар Прилепин. Он отмечал, что ни один из работающих режиссёров «первого ряда» не одобрил СВО, ни один театр России «за 5 месяцев (и 8 лет)» не приступил к постановке спектакля о российских воинах, ни один книжный магазин России не сделал выкладку стихов и воспоминаний о «Русской весне», ведь «они даже не знают, что такие есть в природе». Но, теперь, вероятно, все будет иначе.