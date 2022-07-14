Иван Краско госпитализирован в Петербурге

Актера Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге. По словам его директора Вячеслава Смородинова, сейчас артист проходит обследования в больнице. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

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Сейчас 91-летний Иван Краско находится в больнице на Крестовском острове, где его обследуют, ставят капельницы.

«Уже получше себя чувствует. Врачи нашли у него жидкость в легких и некоторые проблемы с сердцем, повышенную утомляемость», – рассказал Смородинов.

По его словам, до этого актер почти все время проводил на даче, приезжал в Москву только для участия в спектакле. Живет он там один, но к нему постоянно приезжают родственники – племянник, сестра бывшей супруги, бывшая теща, дети.

До конца этой недели Краско будут наблюдать в больнице, но когда выпишут пока неизвестно. Сам артист надеется, что ему удастся сыграть в следующем спектакле, который состоится 24 июля.