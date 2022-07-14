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28 минут назад

Комик Соболев высказался об эмиграции в одну из стран Европы

Никита Бородкин

Российский комик Илья Соболев высказался о вероятности эмиграции в одну из европейских стран. В своем Telegram-канале он заявил, что не смог бы постоянно жить в Испании.

Илья Соболев заговорил об эмиграции в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я очень такой славянский человек. И мне было бы, наверное, сложно, я бы все-таки перестраивался. Либо выбрал для ПМЖ что-то другое, по крайней мере, когда я молодой вот сейчас», — высказался юморист.

Бывший резидент Comedy Club не стал исключать, что в старости мог бы эмигрировать в Испанию, когда стало бы «в принципе пофиг».

«Здесь было бы, наверное, классно, тепло, солнышко. Доживаешь свой век», — добавил он.

Напомним, что ранее Соболев побывал на корриде. Он осудил традиционное испанское развлечение с быками, сравнив его с живодерством.

Общество,Илья Соболев,
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