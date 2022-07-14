Илья Соболев заговорил об эмиграции в Европу

Российский комик Илья Соболев высказался о вероятности эмиграции в одну из европейских стран. В своем Telegram-канале он заявил, что не смог бы постоянно жить в Испании.
«Я очень такой славянский человек. И мне было бы, наверное, сложно, я бы все-таки перестраивался. Либо выбрал для ПМЖ что-то другое, по крайней мере, когда я молодой вот сейчас», — высказался юморист.
Бывший резидент Comedy Club не стал исключать, что в старости мог бы эмигрировать в Испанию, когда стало бы «в принципе пофиг».
«Здесь было бы, наверное, классно, тепло, солнышко. Доживаешь свой век», — добавил он.
Напомним, что ранее Соболев побывал на корриде. Он осудил традиционное испанское развлечение с быками, сравнив его с живодерством.