Пока вы спали: заявление Зеленского о зерне и новые члены БРИКС

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Саудовская Аравия, Египет и Турция рассматривают вопрос вступления в БРИКС, что позволило бы усилить экономическое влияние организации. Об этом пишут «Известия».
По словам замдиректора Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павла Князева, на прошедшем в Китае саммите принято решение «о начале обсуждения модальностей, принципов и критериев процесса расширения». Однако пока их не существует, говорить о возможных сроках присоединения к БРИКС некорректно, отметил он.
Появление американского ракетного эсминца Benfold в районе контролируемых Пекином спорных Парасельских островов обострило давний территориальный конфликт в регионе и вызвало решительный протест Пекина. Об этом пишет «Коммерсант».
Издание напомнило, что США и их индо-тихоокеанских союзников держит в напряжении рамочное соглашение между Пекином и Соломоновыми Островами о сотрудничестве в сфере безопасности. При этом ситуация в регионе продолжает накаляться. В частности, Пекин в ответ на появление американского корабля пообещал «отстаивать мир в регионе, не допуская гегемонии США и милитаризации Южно-Китайского моря».
Страны ЕС начинают переговоры о новых санкциях в отношении России из-за украинского кризиса. Ожидается, что в седьмой пакет войдут персональные рестрикции, запрет на покупку российского золота, но основным спорным моментом станет запрет на импорт газа. Об этом сообщает «Независимая газета».
При этом против эмбарго, как и в случае с запретом на поставки российской нефти, может выступить Венгрия. Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш уже уведомил о том, что его страна объявляет «чрезвычайное положение в энергетике». Это заявление выглядит «как заявка на особую позицию его страны при переговорах о санкциях», отмечает издание.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская делегация сообщила о достижении прогресса в ходе переговоров в Турции по возобновлению экспорта зерна на мировые рынки. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия (…) Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН», - пообещал украинский лидер.
Банк России намерен легализовать в стране исламский банкинг через механизм организаций партнерского финансирования. Эксперимент планируют провести в Чечне, Дагестане, Татарстане и Башкирии, пишут «Известия».
Опрошенные изданием эксперты отметили, что исламский банкинг подразумевает ряд запретов, в том числе на работу с алкоголем, свининой, азартными играми, а также невозможности давать деньги взаймы под процент. По их словам, исламские финансовые инструменты имеют нишевое применение в России, но будут востребованы верующими мусульманами.