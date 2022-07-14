Пока вы спали: заявление Зеленского о зерне и новые члены БРИКС

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Фото: ТАСС ТАСС

Египет, Саудовская Аравия и Турция задумались о присоединении к БРИКС

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Саудовская Аравия, Египет и Турция рассматривают вопрос вступления в БРИКС, что позволило бы усилить экономическое влияние организации. Об этом пишут «Известия».

По словам замдиректора Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павла Князева, на прошедшем в Китае саммите принято решение «о начале обсуждения модальностей, принципов и критериев процесса расширения». Однако пока их не существует, говорить о возможных сроках присоединения к БРИКС некорректно, отметил он.

Эсминец Benfold обострил отношение США и Китая

Появление американского ракетного эсминца Benfold в районе контролируемых Пекином спорных Парасельских островов обострило давний территориальный конфликт в регионе и вызвало решительный протест Пекина. Об этом пишет «Коммерсант».

Издание напомнило, что США и их индо-тихоокеанских союзников держит в напряжении рамочное соглашение между Пекином и Соломоновыми Островами о сотрудничестве в сфере безопасности. При этом ситуация в регионе продолжает накаляться. В частности, Пекин в ответ на появление американского корабля пообещал «отстаивать мир в регионе, не допуская гегемонии США и милитаризации Южно-Китайского моря».

ЕС приступает к обсуждению седьмого пакета антироссийских санкций

Страны ЕС начинают переговоры о новых санкциях в отношении России из-за украинского кризиса. Ожидается, что в седьмой пакет войдут персональные рестрикции, запрет на покупку российского золота, но основным спорным моментом станет запрет на импорт газа. Об этом сообщает «Независимая газета».

При этом против эмбарго, как и в случае с запретом на поставки российской нефти, может выступить Венгрия. Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш уже уведомил о том, что его страна объявляет «чрезвычайное положение в энергетике». Это заявление выглядит «как заявка на особую позицию его страны при переговорах о санкциях», отмечает издание.

Зеленский объявил о прогрессе в «зерновых» переговорах

По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская делегация сообщила о достижении прогресса в ходе переговоров в Турции по возобновлению экспорта зерна на мировые рынки. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия (…) Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН», - пообещал украинский лидер.

В России могут легализовать исламский банкинг

Банк России намерен легализовать в стране исламский банкинг через механизм организаций партнерского финансирования. Эксперимент планируют провести в Чечне, Дагестане, Татарстане и Башкирии, пишут «Известия».