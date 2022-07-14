Илья Соболев заговорил об эмиграции в Европу

«Я очень такой славянский человек. (...) И мне бы было, наверное, сложно [постоянно проживать в Испании], я бы все-таки перестраивался. Либо выбрал для ПМЖ что-то другое, по крайней мере, когда я молодой вот сейчас», — высказался он.