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10 минут назад

Российский комик высказался о вероятности эмиграции в одну из европейских стран

Lenta.ru

Популярный российский комик и бывший резидент Comedy Club на ТНТ Илья Соболев высказался о вероятности эмиграции в одну из европейских стран. Соответствующий пост был опубликован в четверг, 14 июля, в его Telegram-канале.

Илья Соболев заговорил об эмиграции в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соболев заявил, что не смог бы переехать в Испанию на постоянное место жительства (ПМЖ).

«Я очень такой славянский человек. (...) И мне бы было, наверное, сложно [постоянно проживать в Испании], я бы все-таки перестраивался. Либо выбрал для ПМЖ что-то другое, по крайней мере, когда я молодой вот сейчас», — высказался он.

При этом комик не исключил, что в старости он мог бы эмигрировать в Испанию.

«Когда ты уже старый, в принципе пофиг. Здесь было бы, наверное, классно, тепло, солнышко. Доживаешь свой век», — добавил он.

Ранее Соболев рассказал, как побывал на корриде в Испании. В своем Telegram-канале комик осудил это традиционное испанское зрелище и сравнил его с живодерством.

Общество,Илья Соболев,
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